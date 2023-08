Juventus, Yildiz segue consiglio di Allegri: taglio di capelli e barbiere speciale…

Massimiliano Allegri non fa sconti. Anno zero per la sua Juventus, dopo le travagliate vicende societarie, tra giustizia sportiva ed ordinaria, della scorsa stagione ed il riverbero inevitabile in termini di classifica e rendimento della compagine bianconera sul rettangolo verde. L'alba della nuova stagione di Chiesa e compagni, nella Serie A 2023-2024, è stata più che positiva. Tris calato all'Udinese al culmine di una prestazione intensa, autorevole e brillante, primo blitz esterno e primi tre punti per inaugurare una stagione che vedrà protagonisti i bianconeri solo nel massimo campionato italiano. Le firme d'autore di Chiesa e Vlahovic, il solito acuto di Rabiot, una Juventus che ha mostrato condizione atletica e mentale di prim'ordine, ferocia agonistica ed una maggiore fluidità nello sviluppo della proposta offensiva. Gloria e giornata indimenticabile in Friuli anche per il giovane e talentuoso prospetto, Kenan Yildiz, attaccante classe 2005 a cui Allegri ha regalato la gioia dell'esordio in Serie A in una porzione di match nel finale. Stima e considerazione ma anche un simpatico monito del tecnico livornese al giovane attaccante turco: "Domani si taglia i capelli, perché se li è toccati cento volte e ora se li deve tagliare... È un ragazzo con grandi qualità". Così Allegri, tra il serio ed il faceto, al termine della vittoria della Vecchia Signora contro la compagine di Sottil. Detto, fatto. Yildiz ha preso alla lettera il suo allenatore, documentando sul proprio profilo Instagram il blitz odierno dal barbiere. Professionista d'eccezione scelto dal calciatore bianconero per il nuovo look, a stilizzare il taglio di capelli di Tildiz è stato il fratello della calciatrice della Juventus femminile, Martina Rosucci.