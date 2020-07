Juventus, Sconcerti stronca Sarri: “Il suo mandato bianconero un esperimento non riuscito. L’Inter deve provarci…”

Editorialista del Corriere della Sera e decano del giornalismo sportivo italiano. Mario Sconcerti analizza la lotta scudetto ed il momento critico in casa bianconera nel corso di un’intervista concessa all’interno del format radiofonico “Maracanà” in onda su TMW Radio.

“Responsabilità tecniche o societarie alla base del momento difficile in casa Juventus?Alla pari. Non c’è stato feeling tra allenatore e società. Ha costruito una squadra confusa, con grandi solisti e non un gruppo.”Credo che Sarri pensi che non ci sia volontà. Ubbidire a Sarri vuol dire incasellarsi in un gioco schematico e predefinito, questo farebbe molto male ai solisti della Juve. Il gioco di Sarri credo sia stato rifiutato, non per cattiveria ma per caratteristiche. Ha subito tanti gol per una prima della classe, in Italia non è mai successo.Per la Champions League non ho idea di come andrà. Non credo che l’avvento di Sarri alla Juventus sia un esperimento fallito, è stato un esperimento non riuscito. Si erano chiesti risultati e qualità. I risultati li vedremo alla fine, la qualità c’è stata solo a tratti. L’Inter deve vincere contro la Spal ed ha il diritto di provarci. E’ uno Scudetto già incamminato verso Torino. L’Inter poi ha anche gli scontri diretti contro”.

