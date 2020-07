Sassuolo-Juventus, Sarri: “Facciamo fatica mentalmente e fisicamente. Scudetto? Ci servono nove punti”

La Juventus deve ritrovare la forma mentale e fisica.

I bianconeri nelle ultime tre uscite hanno totalizzato appena due punti frutto di due pareggi (Atalanta e Sassuolo) e una sconfitta (Milan). Il tecnico della compagine piemontese, Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky, ha commentato così la prestazione dei suoi.

“Un allenatore vuole continuità della propria squadra e in questo momento stiamo facendo fatica sia mentalmente che fisicamente. Un qualcosa che sta accadendo a tutte le squadre, viviamo dei momenti buonissimi che si alternano a momenti di passività. Abbiamo incontrato due squadre che stanno giocando un ottimo calcio (Atalanta e Sassuolo), questa sensazione di alti e bassi dal punto di vista mentale dentro la partita li abbiamo avvertiti. Chiellini? Oggi dopo un po’ ha avuto un piccolo indurimento al polpaccio, prima o poi bisogna cercare di buttarlo dentro e l’ho fatto oggi esche mancava Bonucci. Il Sassuolo se lo lasci palleggiare a venti metri dalla porta diventa davvero pericoloso, abbiamo fatto fatica. Questa squadra dà la sensazione di avere un potenziale importante, dobbiamo mantenere la personalità che abbiamo dimostrato finora sebbene non sia semplice. Scudetto? Noi abbiamo questo vantaggio e quindi bisogna fare nove punti nelle prossime gare per centrare il nostro obiettivo”.