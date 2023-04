Juventus-Napoli, Lapo Elkann punge: “All’arbitro potrei regalare degli occhiali”

Elkann si complimenta con il Napoli ma non è contento della direzione del match

Continuano le polemiche circa l'arbitraggio di Fabbri nel big match della domenica sera tra Juventus e Napoli , con la vittoria in extremis degli azzurri di Luciano Spalletti grazie alla rete di Giacomo Raspadori . Social impazziti nel post partita, commentando la prestazione del direttore di gara, ricordando anche alcuni episodi come la rete bianconera annullata ad Angel Di Maria. Sull'argomento è intervenuto anche Lapo Elkann con un post pubblicato tramite il proprio profilo di Twitter:

"Da juventino sono molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno è l'anno del Napoli. Complimenti". Ha poi aggiunto "Complimenti anche all'arbitro gli potrei regalare degli occhiali, ne ho in stock".