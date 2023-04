Juventus-Napoli 0-1: Raspadori in extremis espugna lo ‘Stadium’. Allegri ancora ko

All'Allianz Stadium' è andato di scena il match valido per la 31a giornata del campionato di Serie A , tra la Juventus di Massimiliano Allegri , terza in classifica ed il Napoli del tecnico Luciano Spalletti , attualmente posizionato al primo posto in graduatoria. Sfida terminata 0-1 che valeva tantissimo soprattutto per i bianconeri, impegnati nella spietata lotta per accedere alla prossima edizione della Champions League .

Un secondo tempo iniziato sull'equilibrio, con entrambe le squadre intense, voraci e pronte a ripartire. La prima conclusione nello specchio, per quanto concerne la formazione partenopea arriva al 51': Khvicha Kvaratskheliasi si libera di Cuadrado con un dribbling in area e tira: il portiere polacco para. Oltre l'ora di gioco, superate le volate bianconere, il Napoli riprende con costanza in mano la partita. Sempre alti, corti, compatti, pronti ad accorciare in avanti con sincronia ed aggressività, capaci di conferire verticalità, ampiezza e profondità allo sviluppo del proprio gioco. Numerose le occasioni create per sbloccare il risultato, puntualmente sprecate per vizi di misura, sfortuna e tendenza a qualche ricamo di troppo. Superficialità e poca risolutezza in sede di rifinitura e finalizzazione che la capolista ha rischiato di pagare care. Al 71' Osimhen batte a rete dopo una bella penetrazione di Elmas e guadagna un angolo. Poi Szczesny para a terra il colpo di testa del centravanti nigeriano. Dopo due minuti ecco ancora l'ex Lille: pronto a battere a rete da pochi metri in corsa, la conclusione finisce alta. Superati gli ottanta minuti di gioco riecco la Juventus: Fagioli rimette in scena i suoi con la sua grande abilità nel pressare e nello strappare un pallone all'avversario, ma Milik sbaglia la mira nel tiro di pochissimo. Sessanta secondi dopo, segnerà Angel Di Maria per la 'Vecchia Signora': scatto in contropiede del fenomeno argentino, che batte Meret. Ma il Var rileva un fallo del centravanti bianconero su Lobotka e non convalida. Il subentro al 90' di Dusan Vlahovic sorprende, quanto il suo gol, sulla grande azione personale di Chiesa. Poi annullata per la fuori uscita della sfera dal terreno di gioco. Sul finale la formazione di Spalletti torna all'attacco, prima con Osimhen: il bomber partenopeo da due passi viene fermato sul più bello dal portiere avversario, poi il gol del vantaggio Napoli al 93': Raspadori raccoglie un pallone al volo di sinistro, si coordina benissimo e batte Szczesny. Juventus-Napoli termina 0-1.