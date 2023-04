Juventus-Napoli, Allegri: “Dispiace aver perso. Episodi arbitrali? Nulla da spiegare”

COSA SI E’ SBAGLIATO – «Basta vedere l’azione, siamo al 93′ bisogna difendere in area. Ci siamo fermati. Ma questo fa parte della crescita dei giocatori, diamo per scontate le cose certe volte e rimaniamo fermi. Sono cose che capitano, dispiace per una partita giocata contro un Napoli forte. E poi nelle ultime 5 ne abbiamo perse 4, ma siamo in vantaggio sulle inseguitrici. Dobbiamo metterci al lavoro con serenità, mercoledì c’è una gara importante. Non possiamo fare altro, dobbiamo accettare le decisioni arbitrali nel bene e nel male, non dobbiamo perdere energie. Il risultato non si cambia».