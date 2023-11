Juventus-Inter, Vieri: “Nerazzurri giocano grande calcio, bianconeri sono cinici”

Domenica prossima, ovvero il 26 novembre, si giocherà il derby d' Italia tra Juventus e Inter . Non solo il predominio tra le due città ma anche quello in classifica considerando i soli due punti di distanza tra i due club rispettivamente secondi e primi. Match sentitissimo per le due tifoserie perché si gioca l'onore. Numerose le dichiarazioni soprattutto di Christian Vieri , ex attaccante di entrambe le compagini, che si è proiettato allo scontro al vertice del prossimo weekend in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

"Classifica giusta? No: l’Inter sta giocando un gran calcio, partite bellissime e l’anomalia sta nei punti persi con Sassuolo e Bologna: aggiungiamone almeno due e il divario diventa più realistico. Però la Juve non molla niente, e stare addosso a questa Inter non è facile: Juve compatta, calcio compatto. Può piacere o no, ma ad Allegri va bene così: più risultati che occasioni-gol. Non è sempre così, in tutte le partite, ma è anche così. Eppure ha quattro attaccanti forti, ha i giocatori per migliorare, e magari qualcun altro arriverà. Se la Juve prende, prende giocatori forti: per vincere i campionati"