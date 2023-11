Calciomercato Juventus, si ritorna su Berardi del Sassuolo. A gennaio nuovo assalto

Il calciomercato di gennaio aprirà le porte ad un nuovo assalto della Juventus per accaparrarsi Berardi, bandiera del Sassuolo.

Altro che obiettivo tramontato. La Juventus non ha ancora intenzione di mollare la presa su Domenico Berardi, stella del Sassuolo, dopo le avances dello scorso agosto che sembravano destinate a strappare dal club neroverde il talento classe 1994, con la telenovela terminata a sorpresa con una fumata nera.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Sassuolo avrebbe chiesto una cifra pari a 35 milioni di euro per cedere il cartellino del proprio pilastro. Un totale che potrebbe mutare per giungere ad un accordo, vista la volontà del calciatore di mettersi alla prova in una piazza più blasonata e soprattutto i buoni rapporti tra le due società.