Juventus-Inter, Sabatini: ” Vlahovic centravanti giusto per tutti. Chiesa e sfida…”

VLAHOVIC - ''Vlahovic è il centravanti giusto per qualsiasi squadra perché è un giocatore formidabile, ancora in fase di maturazione ultima, ma è un calciatore che qualsiasi club vorrebbe avere''.

CHIESA - ''La differenza è dovuta al sentimento del giocatore, perché quando un calciatore si sente al centro del progetto rende di più ma questo succederà anche alla Juve, è già successo. Chiesa ha bisogno di defilarsi un pochettino, si perde quando è sotto punta e quindi deve sfruttare le sue qualità che sono quelle di divorare il campo e per poterlo fare deve giocare un po' defilato a sinistra prevalentemente o anche a destra. Chiesa può diventare una bandiera della Juve perché è un giocatore che offre prestazioni passionali, si vede che in campo mette una sorta di passione adolescenziale, nel voler vincere i duelli nelle gare di velocità. Quindi questo tipo di comportamento in campo assevera i giocatori e li propone al pubblico come bandiera. Il pubblico e i tifosi vogliono vedere i propri atleti combattere su ogni pallone e quindi Chiesa diventerà sicuramente una bandiera della Juventus''.