Juventus, Brambati ha le idee chiare: “L’arrivo di Allegri è un grande rinforzo”

In queste settimane l’Europeo sta un po’ oscurando il lavoro di rinforzo delle varie squadre. In Italia l’Inter cercherà di confermare il titolo di campione d’Italia, con la Juventus che proverà in tutti i modi di tornare...

In queste settimane l'Europeo sta un po' oscurando il lavoro di rinforzo delle varie squadre. In Italia l'Inter cercherà di confermare il titolo di campione d'Italia, con la Juventus che proverà in tutti i modi di tornare a primeggiare. Sarà sicuramente da osservare attentamente il lavoro di Maurizio Sarri e Jose Mourinho nelle squadre della capitale. Massimo Brambati, ex difensore del Palermo ha parlato nella giornata odierna, durante il format di Radio TMW, Maracanà, esprimendo un suo giudizio sul prossimo campionato.

L'ex difensore è convinto che la Juventus con il ritorno di Massimiliano Allegri sia tornata favorita per la vittoria finale, ma ci saranno altre squadre che proveranno a sorprendere: "L'arrivo di Allegri ha spostato gli equilibri, la Juventus si è già rinforzata così. Con lui è già pari con l'Inter. Non basterebbe l'arrivo di Locatelli a centrocampo. Poi vedo Milan, Lazio e Roma. Donnarumma è stata una grave perdita per il Milan, manca per ora il sostituto di Calhanoglu. Sono curioso di vedere il mercato della Lazio di Sarri. L'Atalanta spero che quest'anno ci sorprenda in modo eclatante e arrivi a giocarsi lo Scudetto. Negli ultimi due anni una partita storta ha sempre inciso sulla rincorsa, l'anno prima contro la Juventus allo Stadium, lo scorso anno a San Siro contro l'Inter".