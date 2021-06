Juventus, McKennie e il primo incontro con CR7: “Era in mutande…”

Le dichiarazioni rilasciate da Weston McKennie, centrocampista statunitense approdato alla Juventus la scorsa estate

"La prima volta che ho visto Ronaldo stavo entrando nella stanza del fisioterapista per andare dal mio medico e l’ho visto uscire in mutande. Ho pensato, 'Oh my God! È davvero lui!’. Ho fatto tutto il possibile per comportarmi normalmente e non passare per un fan totale, perché sarebbe stato il mio compagno di squadra". Lo ha rivelato Weston McKennie durante una conferenza stampa dagli Stati Uniti per promuovere i playoff di MLS. Diversi i temi trattati dal centrocampista della Juventus, che ha poi parlato del suo ambientamento in Italia.