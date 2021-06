Euro 2021, Morata shock: “Dopo la Polonia minacce a me e alla mia famiglia”

La confessione dell'attaccante della Juventus impegnato con la sua Spagna ad Euro 2020

Momento complicato per Alvaro Morata.

Inizio in salita ad Euro 2020 per Alvaro Morata, subissato da critiche per il rendimento poco brillante culminato con il rigore fallito contro la Svezia. Un momento raccontato a cuore aperto proprio dall'attaccante della Juventus e della Nazionale spagnola a "Cadena Cope", in un'intervista in cui Morata ha inoltre svelato di avere ricevuto, insieme alla sua famiglia, minacce di morte dopo il match contro la Polonia.

"Sono stato nove ore senza dormire dopo la Polonia. Ho ricevuto minacce, insulti alla famiglia, speriamo che muoiano i tuoi figli… Però sto bene, forse qualche anno fa sarei stato molto peggio. Forse non ho fatto il mio lavoro come dovrei. Capisco che mi si critichi perché non ho segnato, ma la gente dovrebbe mettersi al mio posto, capire cosa significhi ricevere minacce, che ti dicano che i tuoi figli devono morire. Quando succederà qualche tragedia, diranno che era un bravo ragazzo".

"Io quando arrivo in albergo - ha poi continuato Morata - metto via il telefono, ma la cosa che mi infastidisce e che dicano queste cose a mia moglie e ai miei figli allo stadio. Lo specialista che abbiamo in nazionale ci aiuta molto. È ottimo avere una persona che ti ascolta ogni volta che ne hai bisogno. Anche per la paura di volare? I miei compagni mi prendono in giro per questo, ma per fortuna posso parlarne con lui".