Inter-Milan, Montolivo sicuro: “I rossoneri vinceranno il derby di sabato, ecco chi segnerà”

“Il Milan ce l’ho nel cuore, diciamo che è stata la crisi del settimo anno”.

Lo ha detto Riccardo Montolivo. L’ex centrocampista, intervenuto ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, è tornato a parlare dell’amore che lo lega al club rossonero, soffermandosi anche e soprattutto sul derby in programma il prossimo sabato: “Vinciamo 2-0 segnano Calhanoglu e Ibra. Credo che l’uomo chiave del derby possa essere Calhanoglu. Finalmente gioca in mezzo e non esterno. Piazzarlo in fascia è stato uno spreco, lui ha bisogno di stare più vicino alla porta. Poi dico anche Donnarumma, che ormai è quasi noioso nei suoi miracoli. Sarà determinante anche sabato”.

Milan-Bodo Glimt, Pioli: “Superato avversario difficile, Calhanoglu super. Colombo? Non mi ha sorpreso, vi spiego”

Anche su Pioli, attuale tecnico della squadra rossonera ha avuto parole al miele: “L’acquisto migliore del mercato è la sua conferma. È determinante. Quando lo vedevo in bilico tra me e me dicevo ‘ma no, ci risiamo ancora una volta’. Ve lo dice uno che in sette anni ha cambiato altrettanti allenatori. È complicato partire da capo ogni volta. Pioli, nonostante sia arrivato in un momento di confusione, sta facendo un lavoro eccezionale”, ha concluso Montolivo.

Milan-Spezia, Pioli: “Adesso siamo squadra, svelo nostri obiettivi. Romagnoli? Può tornare nel derby”