Milan-Bodo Glimt, Pioli: “Superato avversario difficile, Calhanoglu super. Colombo? Non mi ha sorpreso, vi spiego”

Il Milan torna a vincere a “San Siro”.

Inizio di stagione con il botto per i rossoneri che, dopo il successo in campionato contro il Bologna, battono anche il Bodo Glimt qualificandosi per i playoff di Europa League. Termina con il risultato di 3-2 la sfida di questa sera a “San Siro”, decisa dalla doppietta di Calhanoglu e dalla rete di Colombo. Un successo analizzato da Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di “DAZN” al triplice fischio.

“La sofferenza fa parte di queste partite. Abbiamo affrontato un avversario ben messo in campo. Siamo stati molto bravi a stare dentro la partite e a non disunirci dopo il vantaggio loro. Potevamo gestire meglio il doppio vantaggio. Secondo me bisogna avere un po’ di obiettività. Stiamo parlando di inizio stagione, è la terza gara ufficiale che giochiamo. Tecnicamente potevamo fare meglio, ma non è una questione del non avere il centravanti. Siamo stati bravi a tenere duro, a soffrire ma abbiamo avuto tante occasioni per andare sul 4-2. E’ sempre difficile coprire bene tutto il campo, i loro giocatori in avanti in campionato sono tutti in doppia cifra. Abbiamo concesso qualcosa, è un avversario che ci ha creato difficoltà ma è un merito per la mia squadra aver superato un avversario del genere. Per una squadra così giovane è uno step importante. A testimonianza che le partite sono tutte difficili. Sapevamo che sarebbe stato un inizio molto impegnativo, oggi avevamo 7 giocatori importanti fuori. Ora testa alla partita di domenica e poi al play off, diventa un obiettivo importante anche quello”.

Pioli si è poi soffermato sulla prova offerta da Calhanoglu:“Credo che molto del merito sia suo. E’ un giocatore di qualità, generoso e disponibile che lavora per la squadra. Difficile pretendere da un giocatore sempre due gol e questa qualità ma mi aspetto da lui queste giocate. Ha le qualità per diventare un punto di riferimento della squadra”.

Chiosa finale sul giovane Colombo, autore della terza rete rossonera: “Era molto emozionato e si è visto. Parliamo di un ragazzo di 18 anni chiamato in causa all’ultimo momento in una gara da dentro o fuori. E’ un ragazzo eccezionale molto giovane ma con la testa sulla e spalle che ha tanta voglia di lavorare. Non è scontato trovare ragazzi . E’ un centravanti che ti dà profondità, è un ragazzo molto giovane e sono contento che abbia segnato al primo appuntamento come ha fatto in tutte le amichevoli”.