Inter-Juventus, Brambati: “Nerazzurri hanno meritato. Qualità rosa diverse”

VITTORIA CHE VALE MEZZO SCUDETTO - "Credo che la Juventus, detto che non è mai partita per andare a cercare di vincere lo Scudetto, sia una squadra che sta lì per suoi meriti e per un certo tipo di gioco che ha espresso ora e che spesso ci ha portato a criticarla per il modo in cui ha ottenuto i risultati. Mi aspettavo che potesse più incartarsi l'Inter per la pressione, invece ce lo ha avuto Allegri. Il pari con l'Empoli ha deteriorato l'entusiasmo su cui viaggiava la Juventus. E' stato un segnale all'interno del gruppo non buono in vista dello scontro diretto. Ieri l'Inter ha stra-meritato di vincere per gioco e qualità, ma la Juve comunque è ancora lì".

CRITICHE ALLEGRI - "La qualità dei singoli che ha Inzaghi non ce l'ha Allegri. La Juve non ha qualità per esempio nei cambi. E ieri non aveva neanche i giocatori per cambiare la partita, Chiesa per esempio era l'unico ma non stava bene. E poi gli è venuto il braccino ad Allegri, non inserendo prima Chiesa. Chiesa non può stare fuori dall'inizio. Come postura l'ho pure visto svogliato quando è entrato, come se ci fosse rimasto male per non essere partito titolare".