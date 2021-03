Inter, Fassone sicuro: “Nerazzurri favoriti per lo Scudetto, ma la Juventus adesso ha un’arma in più”

Juventus e Inter si giocano lo Scudetto, nerazzurri favoriti.

Queste le parole dell’ex dirigente di Inter e Milan, intervenuto per fare il punto sulla lotta Scudetto e sul confronto tra la compagine nerazzurra e quella bianconera. Complice l’eliminazione dalla Champions League, la squadra di Andrea Pirlo può adesso concentrarsi maggiormente sul campionato di Serie A. Dieci partite da giocare e una finale di Coppa Italia in programma per la Vecchia Signora, chiamata ad una reazione d’orgoglio per non rendere l’annata totalmente fallimentare. L’uscita dalle coppe europee da parte dei nerazzurri negli ultimi mesi del 2020 ha avuto lo stesso effetto che, adesso, potrebbe influire sul gioco e sulle ambizioni della Juventus. Antonio Conte ha di certo plasmato una formazione in grado di ambire fortemente alla vittoria finale, anche se non senza difficoltà.

Fassone è convinto che, alla fine, saranno i milanesi a trionfare e a portarsi a casa il diciannovesimo titolo nazionale della loro prestigiosa storia. Ecco le parole del Ds, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss anche in merito ad alcuni battibecchi avuti tra le società nella sede della FIGC:“Lo statuto delle Lega consente a due club in accordo di far slittare un match nel caso sia necessario. Non capisco queste liti in Lega. Io sarei per un calendario rigido come in Premier League, ma la Lega ha valutato che lo spostamento non avrebbe inficiato la regolarità del campionato. Per lo Scudetto l’Inter è favorita ma la Juventus può rientrare ora che è stata eliminata dalla Champions League e quindi non avrà impegni nel corso della settimana”.

