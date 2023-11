Genoa, rientrano tre nazionali: infortunio Gudmundsson e dubbio Retegui

Domani rientreranno tre nazionali per il Genoa. Notizie anche per quanto riguarda Gudmundsson e Retegui in vista del prossimo match

⚽️

Prosegue la preparazione del Genoa in vista della sfida di campionato contro il Frosinone di domenica prossima alle ore 15. Match importante per i rossoblù per poter allontanarsi dalla zona retrocessione. Il tecnico rossoblu piano piano sta ritrovando i giocatori impegnati con le rispettive Nazionale ed entro domani avrà il gruppo al completo. Nella giornata di oggi si sono rivisti al centro sportivo "Gianluca Signorini" Berkan Kutlu e Koni De Winter mentre domani sarà la volta di George Puscas, Radu Dragusin e Johan Vasquez.

Le brutte notizie arrivano dall'infermeria. Negli ultimi giorni si è aggiunto all'elenco degli infortunati anche Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese, così come Mattia Bani non sarà a disposizione per la sfida dello "Stirpe", la speranza è che possa essere in gruppo per il match casalingo del 2 dicembre contro l'Empoli al "Ferraris" per cui verrano fatte le valutazioni del caso. Recupero in vista invece per Junior Messias che, fra i vari infortuni, ha collezionato solamente 26 minuti realizzando il gol del 4-1 contro la Roma. Stesso discorso anche per Caleb Ekuban.

La situazione di Retegui

Restano ancora dei dubbi per Mateo Retegui. L'attaccante italo-argentino sta cercando di accelerare i tempi per recuperare dal dolore al ginocchio che lo sta tenendo lontano dai campi da circa due mesi. Il numero 19 rossoblu, che in questo periodo si sta ancora allenando a parte, verrà valutato ancora in questi ultimi giorni che separano il gruppo dalla partenza per il Lazio ma le sensazioni è che possa essere al top per il match contro gli azzurri toscani di Andreazzoli della settimana prossima.

