Genoa-Juventus, Rubinho: “Perin giocherebbe titolare ovunque. Danilo è un leader”

Grande attesa per l'anticipo della sedicesima giornata tra il Genoa e la Juventus. Tra questi c'è Rubinho. L'ex portiere bianconero, intervistato da Tuttosport in vista del match del Marassi, ha elogiato così il suo amico Mattia Perin: "Mattia potrebbe giocare titolare in tutte le squadre italiane con la sigaretta in bocca, solo che davanti ha Szczesny che è un grandissimo: col Napoli su Di Lorenzo ha fatto una parata straordinaria".