Frosinone, Reinier: “Voglio giocare per i blancos. Sogno di giocare per il Brasile”

Grande sorpresa di questo primo scorcio di stagione in Serie A è il Frosinone di Eusebio Di Francesco . L'ex tecnico della Roma , ha plasmato una squadra con le sue idee di gioco e i frutti si stanno vedendo. Dodicesimo posto sei punti sopra la zona retrocessione, ma soprattutto belle prestazioni. Uno dei protagonisti di questa formazione è il centrocampista brasiliano Reinier Jesus Carvalho che ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini del quotidiano 'AS'. Ecco le dichiarazioni:

"Sono stato via per tre anni, ma ho ancora in mente di giocare per il Madrid. È il mio sogno. Credo che la mia occasione arriverà se lavorerò bene e sono molto concentrato sul Frosinone".