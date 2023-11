Inter-Frosinone, Di Francesco: “Complimenti ai ragazzi. Loro sono già campioni”

"Peccato, perché la squadra aveva avuto un'opportunità prima dell'1-0 giocandola a viso aperto con l'Inter e dimostrando di poterci stare qui a San Siro con tanti ragazzi. Abbiamo cercato con coraggio di non buttare quasi mai via il pallone. Gli episodi fanno parte del calcio, per cui non voglio appellarmi a questo. Dimarco ha fatto un gol straordinario, se ha tirato in porta. Già sono campioni, poi fanno gol del genere. Sul secondo gol è scivolato Okoli e da lì è arrivata l'azione di uno come Thuram che anche sta facendo molto bene. Abbiamo avuto anche l'opportunità di riaprirla, ma alla lunga è venuta anche fuori la loro maturità e la nostra poca lucidità".