Frosinone-Napoli, le probabili formazioni: Caso contro Politano. Kvaratskhelia out

Il Napoli gode sicuramente dei favori del pronostico in questo match di esordio nella nuova Serie A. Gli azzurri, tuttavia, dovranno fare a meno di uno dei protagonisti dello scudetto vinto l'anno precedente, ovvero Kvaratskhelia a causa di un affaticamento muscolare. L'asso georgiano sarà momentaneamente rimpiazzato da Lozano, adattato sulla corsia di sinistra malgrado prediliga la destra, dove invece troveremo Politano. Al centro del reparto, pochi dubbi, prenderà posto Osimhen. Rudi Garcia lancia anche Raspadori ma come mezzala a centrocampo, viste le condizioni dubbie del titolare Zambo Anguissa, il quale si ritroverà insieme agli intoccabili Lobotka e Zielinski, con il polacco che ha rifiutato la lauta proposta araba per continuare a sposare la causa partenopea.