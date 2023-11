Frosinone-Empoli, Di Francesco: “Visto grandi progressi. Espresso ottimo calcio”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida contro l'Empoli

Termina il primo dei due posticipi dell'undicesima giornata di SerieA. Il Frosinone batte in casa l'Empoli e torna al successo dopo due sconfitte consecutive. Decisive le reti di Cuni e Ibrahimovic; gol che accorcia le distanze di Francesco Caputo. Al termine della sfida ha parlato Eusebio Di Francesco. Di seguito le dichiarazioni ufficiali rilasciate a DAZN:

QUANTO E' SODDISFATTO? - "Abbiamo espresso veramente un ottimo calcio. Inizio non positivo, ma poi siamo venuti fuori alla grande. A differenza di Cagliari, siamo riusciti a portarla a casa. In questo caso, ci sarei rimasto ancora più male".

SQUADRA PIU' MATURA? - "Grandi progressi, vista la squadra giovane che era in campo. I ragazzi devono avere consapevolezza ma anche umiltà. Il secondo gol è stato bellissimo per trame di gioco, ma non dobbiamo piacerci troppo. Ho un gruppo giovane e sono contento per come interpreta le gare".

SQUADRA GIOVANE - "Non ho badato a questo, ma a mettere in campo la miglior formazione".

IBRAHIMOVIC - "Chi non fa non sbaglia, i ragazzi agli errori devono reagire e lui ha personalità. Un mese fa già lo volevo far esordire, ma era un rischio. Ho visto la sua crescita negli allenamenti, ha preso qualche rimprovero, ha voglia di crescere e non si deve fermare. Deve continuare con l'umiltà dell'ultimo periodo".

COSA GLI CHIEDE - "Deve capire quando stare dentro e quando fuori, per dare più linee di passaggio. Nasce più centrocampista, ma in certi casi deve stare più aperto come negli allenamenti".

CUNI - "Gli attaccanti hanno sempre dato tutto, alla lunga vengono ripagati e Cuni ne è l'esempio. Anche le partite fanno parte di un percorso e oggi l'ho fatto giocare nonostante non si sia allenato molto in questi giorni".

MAZZITELLI A CAGLIARI - "Poteva servire negli ultimi 20 minuti, prima la squadra ha fatto 3 gol. E' un esempio, per come gioca ma ancora di più per come si comporta".

SI STA DIVERTENDO - "Tantissimo, l'ho detti ai tre trequartisti prima di giocare. E' fondamentale avere questo spirito, soprattutto quando si è giovani"

