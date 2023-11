Frosinone-Empoli 2-1: Cuni-Ibrahimovic fanno volare Di Francesco, Caputo accorcia

Termina il penultimo match dell'undicesima giornata del campionato di Serie A tra Frosinone ed Empoli. Inizia il match ed è subito infuocato. Al 2' Cancellieri tira e colpisce la traversa. Al 20' arriva un momento clou. La retroguardia toscana regala palla a Cuni che segna ma dopo un consulto al var, la rete viene annullata. La sfida si incattivisce abbastanza con 4 gialli; 3 per i ciociari e 1 uno per gli azzurri. Inizia la ripresa con i laziali che spingono e all' 57' Mazzitelli tenta un tiro ma scheggia il palo di sinistra. Passa un minuto e Cuni, dopo essersi visto annullato un gol, riesce finalmente a buttarla dentro su assist di Ibrahimovic. Il centrocampista ex Sassuolo ha il piede caldo e all' 66' colpisce la traversa. Al 74' timbra il cartellino il 2005 Ibrahimovic al secondo gol consecutivo dopo quello siglato in Coppa Italia. Girandola di cambi fino all' 88' quando Francesco Caputo accorcia le distanze per l'Empoli dopo un consulto con il var. Ritorna al successo il Frosinone dopo due sconfitte consecutive; gli uomini di Andreazzoli ottengono il secono ko di fila.