Frosinone-Empoli, Andreazzoli: “La strada è questa. Produciamo ma non raccogliamo”

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida contro il Frosinone

Termina il primo dei due posticipi dell'undicesima giornata di SerieA. Il Frosinone batte in casa l'Empoli e torna al successo dopo due sconfitte consecutive. Decisive le reti di Cuni e Ibrahimovic; gol che accorcia le distanze di Francesco Caputo. Al termine della sfida ha parlato Aurelio Andreazzoli. Di seguito le dichiarazioni ufficiali:

PRESTAZIONE - "Condivido il tuo pensiero. Credo che abbiamo fatto molto nei confronti di una squadra che sta nettamente meglio di noi e ha una qualità spiccata. Il Frosinone ha un motore notevole. Noi ci siamo contrapposti con quello che abbiamo al momento che non è molto, soprattutto parlando di motore. Nel primo tempo soprattutto abbiamo creato ma non siamo stati capaci di raccogliere. Nella ripresa ci siamo abbassati per merito del Frosinone. Questa squadra ha tanta qualità e tanto motore perciò devo rifarmi agli ultimi minuti in cui abbiamo alzati la testa. Nel finale potevamo pareggiare ma questo non avrebbe tolto i meriti del Frosinone"

SOFFRIRE A SINISTRA - "Abbiamo fatto riferimento alle qualità ed effettivamente quella catena aveva bisogno di un terzo uomo. Giocare contro Soulé non è semplice perchè ha bisogno sempre di raddoppio o qualcosa di più ma non c'è solo lui. Complimenti a chi ha costruito questa squadra"

PARTITA DECISA A CENTROCAMPO - "Fazzini è cresciuto nel finale anche con qualità nonostante la fatica. Il Frosinone gioca bene, sa sempre quello che deve fare. Sono bravi e ben guidati e mettono in difficoltà tante squadre"

GIOVANI PUNTO DI RIFERIMENTO - "Noi siamo convinto che la strada sia sempre quella intrapresa ovvero la formazione dei ragazzi. Per farli esprimere però bisogna avere una condizione fisica ideale e ora non è cosi perchè abbiamo tanti acciaccati. Chi gioca sappiamo che al sessantesimo deve uscire, chi entra ha bisogno di fare minutaggio. Questa situazione non ci permette di esprimerci bene. I nostri ragazzi sono bravi e lo dimostreranno"

SOPRESO DI DI FRANCESCO - "Di Francesco ha già fatto questo lavoro a Sassuolo a Roma, ovunque è andato l'ho già detto anche ieri. Non tutte le stagioni vanno bene ma ha un'idea. Il parametro è sempre il valore della squadra. Di Francesco da un'idea e la sua squadra fa quello che lui chiede"

PERCHE' NON RACCOGLIE QUANTO PRODOTTO - "Non riusciamo a raccogliere per quello che produciamo. Anche stasera abbiamo preso una traversa e un gol giustamente annullato. Vuol dire che produciamo ma non raccogliamo"

