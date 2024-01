Frosinone, ecco Seck: “Ringrazio Juric. Mi piace Leao, ai tifosi prometto impegno”

JURIC - "Lo ringrazio perchè sempre mi ha fatto complimenti per questo. Posso portare il duro lavoro. Ho iniziato a 17 anni a giocare perchè prima ho dovuto lavorare e questo lo porto dietro. Siamo giovani dobbiamo lavorare tanto".

A CHI ISPIRO - "Mi piace molto Leao per come gioca ma seguo anche Mbappe e Haaland. Mi piacciono questi tre. Cosa prometto ai tifosi? Metterò tanto impegno, le mie qualità è 1 contro 1 e saltare l'uomo. I dribblatori piacciono molto, devo migliorare in fase di finalizzazione".