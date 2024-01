Sassuolo, senti Carnevali: “Laurienté avrà futuro importante. Sorpreso da Traore”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato dichiarazioni sul calciomercato della Serie A

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato dichiarazioni nella sua intervista a TMW Radio:

LAURIENTE' -"In estate è stato al centro del mercato, ci abbiamo creduto molto e non è stato facile prenderlo dal Lorient. In questa stagione è un po' altalenante, spero che nel girone di ritorno possa migliorare. Credo che avrà un futuro importante, ha qualità e nel nostro campionato ce ne sono pochi come lui. Spero possa dare un bel contributo".

TRAORE AL NAPOLI - "Sono stato un po' sorpreso dal fatto che non sia riuscito a continuare l'avventura in Premier League, è stato un po' sfortunato dal punto di vista degli infortuni. Spero che a Napoli torni sui livelli di quando era a Sassuolo, ma mi dispiace non sia rimasto in Inghilterra".

MANOLAS - "No, non c'è niente".

SUO FUTURO - "Questo è un grande club, sono qui da 11 anni e sono gli altrettanti gli anni in Serie A. Vogliamo toglierci ancora soddisfazioni, abbiamo una grande proprietà e dobbiamo tenere un giusto bilanciamento tra il risultato sportivo e quello economico. A fine stagione mandiamo i più bravi in altri club e puntiamo su altri giovani. Il settore giovanile è un fiore all'occhiello per il nostro club, anche il calcio femminile ci dà buoni risultati. Siamo soddisfatti ma dobbiamo lavorare ancora tanto".

