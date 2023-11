Frosinone, Cheddira: “Livello in Serie A molto alto. Difensore più forte Mlenkovic”

Il Frosinone nel prossimo turno sfiderà il Genoa . Voglia di vincere per i ciociari. Walid Cheddira , attaccante dei laziali in prestito dal Napoli , ha parlato dal Gran Galà del Calcio a Salerno ai media presenti, tra cui noi di TMW:

OBIETTIVO TORNARE AL NAPOLI - "Il mio obiettivo è pensare al Frosinone, giocare per questa squadra. Per il resto non penso a niente".