Ternana, verso il Palermo: sabato allenamento congiunto con il Frosinone

Sono ripresi ieri pomeriggio gli allenamenti della Ternana, che domenica 26 novembre alle ore 16:15 allo Stadio "Libero Liberati" ospiterà il Palermo di Eugenio Corini. Tutti a disposizione di Roberto Breda tranne Antony Iannarilli (in permesso), Antonio Raimondo e Niklas Pyyhtiä (impegnati rispettivamente con le Under 20 azzurra e Under 21 finlandese). Oggi per le Fere doppia seduta al "Liberati", a porte aperte.