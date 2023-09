Frosinone, Angelozzi: “Rapporti top con la Juventus. Barrenechea ci ha aiutato a…”

Ottimo inizio per il Frosinone di Eusebio Di Francesco nelle prime uscite stagionali in Serie A. La formazione ciociara ha raccolto quattro punti nelle prime tre giornate e sta stupendo gli addetti ai lavori per la qualità del calcio espresso. La campagna acquisti ha visto un incremento qualitativo della rosa con innesti provenienti dalla Juventus. Tra questi saltano all'occhio: Kaio Jorge, Barrenechea e Matias Soule. I tre talenti bianconeri non avrebbero trovato molto spazio a Torino e la squadra laziale rappresenta un'importante opportunità per i calciatori di mettersi in mostra. Questo il pensiero del polo manageriale del Frosinone Guido Angelozzi sull'asse di mercato con la Juventus.