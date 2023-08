Juventus, Kaio Jorge: “Avevo paura, ora voglio giocare. Futuro? Non dipende da me”

Kaio Jorge è tornato finalmente a pieno regime, dopo il grave infortunio patito e febbraio 2022. Solo nove presenze infatti nel campionato 2021/22, concluso anzitempo per la rottura del tendine rotuleo. Al momento l'attaccante brasiliano è stato aggregato alla formazione della Juventus Next Gen , militante in Serie C . Il classe 2002 è stato protagonista nell'amichevole disputata in famiglia tra le due compagini bianconere, in cui ha segnato una tripletta alcuni giorni fa. Adesso proseguirà la preparazione agli ordini di Allegri . Ecco tutta la sua intervista ai microfoni di "Tuttosport".

"Prima avevo una paura incredibile di farmi male al ginocchio. Sapevo che si trattava di un problema serio e che sarebbe stato difficile tornare in perfetta forma: quando è successo ho immaginato un sacco di cose brutte. E avevo paura che il ginocchio non si sarebbe più ripreso. Io vorrei giocare qui, nella Juve. Ma questo non dipende solo da me: devo parlare con la dirigenza e il mister per capire cosa sarebbe meglio per me, se andare in prestito per giocare un po’ di più o rimanere per imparare ancora. Devo ancora aspettare".