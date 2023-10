Frosinone, Angelozzi: “Lavoro con passione. Serve umiltà, Kakà-Milan e il passato…”

KAKA' MILAN - "Non parliamo del passato, parliamo del presente. Ero di sponda in quella operazione, l'abbiamo fatta e sono stato felice per il Milan e per il procuratore. Com'è nata? Avevo un allenatore con Galliani, ero il direttore sportivo del Catania e il sindaco era nel partito di Berlusconi. C'era Braida al Milan e aspettavamo Galliani. C'era Paolillo, procuratore di Kaka e mi disse che avremmo dovuto parlare bene del brasiliano, che io non avevo mai visto. Parlavamo di Kutuzov e un difensore, quando abbiamo finito dissi a Galliani che Kaka era fortissimo. Gli dissi che sarebbe andato all'Inter e chiese a Cantamessa il segno zodiacale del calciatore. Nessuno lo sapeva ma una volta vista la data di nascita Cantamessa disse che si trattava di un campione. E alla fine Galliani lo prese".