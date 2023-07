Foschi: “Questo ormai è il calcio dei procuratori. Chi non si adatta fa la mia fine”

"Questo ormai è il calcio dei procuratori. Anche i tifosi del Napoli lo capiranno a breve, visto che ormai il sistema mostra dei numeri che non possono essere più sostenibili. I procuratori non sono più come quelli di una volta e quelli di una volta si sono adattati al sistema di oggi". Lo ha detto Rino Foschi , intervistato ai microfoni di "Radio Punto Nuovo", nel corso di "Punto Nuovo Sport Show". Fra i temi trattati dall'ex direttore sportivo del Palermo c'è anche l'attualità in casa Napoli.

"Siamo arrivati ad un punto dove non esistono più certi comportamenti, la Federazione deve intervenire in qualche modo. Ormai io sono fuori dal sistema calcio perché sono scomodo: chi non si adatta fa la fine di Foschi, sta a casa. Meluso al Napoli? Non me lo aspettavo, ma nulla contro Meluso o che altro. E' una persona seria, ha tutte le carte in regola per adattarsi al lavoro che fa il Napoli. Quindi prendere calciatori sconosciuti o semi-sconosciuti per poi rivalutarli e metterli sul mercato. In passato è andata spesso male, come visto con Gattuso e Ancelotti. Guardando i numeri, però, il lavoro del Napoli parla chiarissimo. Ora è ancora presto per fare previsioni sul prossimo campionato. Il mercato resta molto aperto, per quanto sia difficilissimo anche per le big della Serie A".