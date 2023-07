PALERMO-VIRTUS VERONA, INSIGNE DAL 1’: LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Il Palermo torna in campo per un'amichevole contro la Virtus Verona. Dopo aver superato per dodici a zero la rappresentativa locale della Bassa Anaunia nell'esordio stagionale, i rosanero affronteranno la squadra di Luigi Fresco al campo sportivo di Ronzone. Il match è in programma alle ore 17.00 e sarà la prima partita del Palermo edizione 2023/2024 contro una squadra professionistica. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Palermo-Virtus Verona.