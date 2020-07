Fiorentina, Ribery replica a Frey: “Io Viola per sempre, dalla mia parte ho l’affetto dei veri tifosi”

Subito chiuso il caso Franck Ribery.

Prima il furto domestico durante la gara disputata contro il Parma, poi il duro sfogo. Una settimana di certo non facile per l’asso francese che, dopo aver fatto inizialmente tremare i tifosi della Fiorentina con un post pubblicato sui suoi social, ha definitivamente chiarito il suo futuro con società e persone a lui care. Una di queste è Sebastian Frey, suo connazionale ed ex portiere proprio dei viola, che con delle parole di stima e affetto è rimasto vicino all’esterno classe 83′: “Mi dispiace per quello che è successo ad un amico come Franck. Purtroppo ci sono passato anche io a ottobre scorso, e il mio primo pensiero è stato quello di voler andare via e mettere al sicuro la mia famiglia. Capisco il suo sfogo, ma ho parlato personalmente con lui e so che non vuole lasciare Firenze”.

A tale messaggio non è affatto mancata la risposta di Ribery, che ha replicato tranquillizzando in maniera ulteriore società e tifosi: “Fratello mio, grazie tante. Tu mi conosci, sai da dove vengo e che non sono il tipo da fare marcia indietro. Quello che dico, faccio. Piacere a tutti non è possibile. Io nel frattempo ho messo gli scarpini e ho dalla mia parte i veri tifosi del club e la città che contano su di me, il resto mi importa poco. La verità è che ho firmato per la Viola, Viola per sempre”. Brutta parentesi che avrebbe potuto certamente macchiare l’ottimo rendimento del numero 7 in maglia fiesolana e il buon rapporto con tutta la tifoseria, ma che adesso è stata definitivamente messa alle spalle.

