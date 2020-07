Serie A, 31a giornata: l’Atalanta non si ferma più, respirano Torino e Roma. Risultati e classifica

31a giornata di Serie A.

Quattro sfide disputate alle ore 21,45. La Roma ritrova la vittoria superando in rimonta il Parma grazie alla ree decisiva siglata da Veretout, vittoria casalinga anche per il Torino che allontana i fantasmi della B sconfiggendo 3-1 il Brescia. Successo esterno per il Sassuolo che vince 2-1 contro il Bologna e si conferma in forma stratosferica. Atalanta di Gasperini da sogno, 2-0 alla Sampdoria e terzo posto in attesa della gara tra Verona e Inter.