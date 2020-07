Fiorentina-Cagliari, Zenga: “Pareggio giusto, ma vorrei rivedere il gol annullato a Simeone”

Il Cagliari reagisce dopo la sconfitta rimediata contro l’Atalanta.

Sfida non proprio da ricordare quella del “Franchi” tra la Fiorentina e i sardi, uno 0-0 che ha comunque regalato a entrambe le compagini un punto. Il tecnico dei rossoblu, Walter Zenga, ai microfoni di Sky, ha così analizzato il match contro i toscani.

“Direi che sull’occasione di Nandez è stato molto bravo Dragowski. Vorrei rivedere anche il gol annullato a Simeone, con lui siamo un po’ sfortunati. Prima domenica scorsa, ora questo che mi dicono ancora non sanno se sia fuorigioco. Speriamo di aver chiuso con questo, mi dispiace per Giovanni ma prendiamoci questo punto e andiamo a casa. Abbiamo fatto quello che potevamo, i due portieri sono stati bravi. Giocando così spesso dobbiamo accettare anche prestazioni non di altissimo livello. Questo vale per tutti. Giocare vuol dire tornare alla normalità. Anche senza pubblico e persone dentro lo stadio, significa che tutti tornano a fare quello che facevano prima. L’anno prossimo è nelle mani mie, del Cagliari e del destino. Se lavori con passione e criterio, meritando di rimanere, è giusto così, sennò cambieranno”.