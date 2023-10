Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni: Nico Gonzalez contro Luvumbo. Ok Arthur

La Fiorentina ha agganciato il Lecce al sesto posto a quota undici punti, sfruttando i due ko consecutivi dei salentini contro Juventus e Napoli. Dopo il poker incassato in casa dell'Inter, la viola si è ripresa con due belle vittorie ottenute contro l'Atalanta e l'Udinese, per poi incappare in un pareggio contro il Frosinone. Brilla il talento di Nico Gonzalez che in campionato segna sempre di testa, quella che tecnicamente non dovrebbe essere la specialità della casa. In avanti possibilità dal primo minuto per Beltran, solo subentrato allo "Stirpe" ma voglioso di giocarsi le proprie carte.