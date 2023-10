Fulham-Chelsea, le probabili formazioni: Willian contro Sterling. Pochettino in crisi

Derby londinese in questo posticipo di Premier League. Preview e probabili formazioni di Fulham-Chelsea, in programma alle 21.00

Mediagol ⚽️

La settima giornata della Premier League si chiude con il posticipo delle 21.00 in programma al "Craven Cottage", che offre la sfida tra Fulham e Chelsea. Questi i momenti di forma delle due squadre verso il derby londinese di questo Monday Night.

Il Fulham sta conducendo un'annata altalenante ma almeno per il momento senz'altro migliore di quella della sua avversaria di stasera. Con otto punti raccolti, i Cottagers sono avanti di tre lunghezze rispetto al Chelsea, con la consapevolezza che gli ospiti scenderanno in campo per rialzarsi da questo momento difficile. Riflettori puntati sull'ex della partita Willian da Silva, che con i Blues ha raccolto più di trecento presenze in carriera tra il 2013 ed il 2020.

Il Chelsea sta vivendo un periodo davvero complicato. Da quando Abramovich, per motivi extra calcistici, è stato costretto a lasciare la proprietà del club, i Blues hanno vissuto un periodo di profonda crisi di risultati ed il mancato raggiungimento ad una competizione europea è sembrata solo la punta dell'iceberg. Sono solamente cinque i punti raccolti dal Chelsea fino a questo momento, con l'unica vittoria arrivata contro la neopromossa Luton Town. Addirittura zero i gol segnati nelle ultime tre uscite in campionato per i londinesi che in settimana si sono "consolati" con la vittoria per 1-0 contro il Brighton di De Zerbi nel terzo turno della EFL Cup. Lunga lista di indisponibili per Pochettino, costretto a fare a meno di Romeo Lavia, Wesley Fofana, Christopher Nkunku, Ben Chilwell, Marcus Bettinelli, Nicolas Jackson e Malo Gusto. In avanti tridente leggero, forse anche troppo ed è uno dei motivi di questa crisi realizzativa, composto da Palmer, Sterling e Mudryk.

Le probabili formazioni — FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Ream, A. Robinson; Palhinha, Reed; Decordova-Reid, Andreas Pereira, Willian; Jiménez. Allenatore: Marco Silva.

CHELSEA (4-3-3): R. Sánchez; Cucurella, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Caicedo, Fernández, Gallagher; Palmer, Sterling, Mudryk. Allenatore: Pochettino.

Arbitro: Tim Robinson.

Assistenti: Stuart Burt, Eddie Smart.

Quarto ufficiale: Simon Hooper.

VAR: John Brooks.

AVAR: Mark Scholes.

Dove vederla — La gara di Premier League sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 253). Disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW Tv, piattaforma live e on demand.