Fifa Awards, in lista Spalletti e Inzaghi: i due tecnici sfidano Xavi, Guardiola e…

Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, rispettivamente ex tecnico del Napoli e tecnico dell'Inter, in lista per i Fifa Awards

I Fifa Awards sono dei premi calcistici assegnati annualmente alla FIFA. L'ultima edizione si è disputata a Parigi. Quest'anno per il premio come migliore allenatore anche due italiani: si tratta di Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. Il primo, fratello del più famoso Pippo Inzaghi, ha portato l'Inter in finale di Champions League nella scorsa stagione, salvo poi perdere contro il Manchester City. Il tecnico dei partenopei invece, ha portato il Napoli sul tetto d'Italia dopo trentatré anni e arrivando ai quarti di finale della competizione europea più importante per la prima volta nella storia del club. I due tecnici se la dovranno vedere con tre avversari temibilissimi: Pep Guardiola, vincitore del triplete con i Citizens, Xavi, che ha riconquistato la Liga col Barcellona e Ante Postecoglu, attuale tecnico del Tottenham il quale ha dominato e meritato il titolo di campione di Scozia con il Celtic nella passata staggione. Le votazioni per il premio, giunto alla nona edizione, sono aperte, e la giuria internazionale è composta da capitani e allenatori delle nazionali, giornalisti e tifosi di tutto il mondo registrati su Fifa.com, che potranno esprimersi entro il 6 ottobre prossimo.