Empolo-Lazio, Andreazzoli: “Baldanzi può avere minuti, out Caputo. Cento presenze…”

Dopo la sconfitta contro il Torino , l' Empoli vuole vincere per allontanarsi dal terzultimo posto in classifica. Alla vigilia della sfida contro la Lazio ha parlato Aurelio Andreazzoli . Ecco le parole:

GARA TORINO - "Ci avevo visto giusto, siamo stati imprecisi sotto l'aspetto tecnico. Il Torino ci ha messo del suo, ma noi siamo stati troppi sporchi. Alla fine il confronto è stato quasi pari e questo non ci può rallegrare, perché l'ho considerata come un'occasione persa anche se avevamo davanti una squadra di livello superiore. Potevamo eliminare questo aspetto generale"

PALLE INATTIVE - "Questo è un aspetto importante ma non sono soddisfatto, anche se ci sono situazioni in crescita. Dobbiamo fare di più, interpretare con più personalità le cose. Avevamo fatto due gol, poi purtroppo gli episodi ci sono andati contro. Dobbiamo migliorare"

BALDANZI E CAPUTO - "Baldanzi può avere più minuti nelle gambe, è vivace, è vispo e allegro e questo mi conforta. Non ci sarà Caputo, non vogliamo rischiare perché non lo riteniamo pronto a giocare"