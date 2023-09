Empoli, Zanetti verso l’esonero dopo il 7-0 di Roma. Ecco tutti i possibili sostituti

Una sconfitta per 7-0 non si cancella facilmente e fa davvero troppo rumore. La panchina di Paolo Zanetti traballa dopo la batosta dell'Olimpico e l'Empoli sembra orientato ad un cambio della guida tecnica, ricordando anche gli zero punti raccolti in queste prime quattro giornate di Serie A con zero gol fatti e ben dodici subìti. Numeri inaccettabili per una compagine che, memore di una passata stagione in fase calante, si era ripromessa di presentarsi al prossimo campionato con un appeal diverso per non rischiare di retrocedere dopo un girone d'andata quasi a sognare la zona Europa come l'annata precedente.