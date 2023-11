Empoli, Andreazzoli: “Rudi Garcia persona educata. Mi astengo da Sarri e Mourinho…”

Aurelio Andreazzoli è reduce dall'impresa del suo Empoli al "Maradona". La compagine toscana è riuscita a portarsi a casa l'intera posta in palio battendo il Napoli con un gol fantastico realizzato da Kovalenko oltre il novantesimo. Fischi impietosi da parte del pubblico partenopeo indirizzati ai propri beniamini ed in particolare verso il tecnico Rudi Garcia, la cui panchina sembra ormai essere saltata. Il tecnico dei toscani ha rilasciato un'intervista a Rai Radio 1 Sport:

"Di solito esco quando comincia la partita e non mi sono reso conto dell'atmosfera iniziale. Sapevo che c'era un po' di malcontento, ma durante la gara ho sentito il pubblico spingere la squadra, come deve essere. Il finale pure me lo sono perso, vado subito a farmi la doccia, non ho giudizi da dare sul comportamento particolare del pubblico".