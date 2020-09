De Siervo: “Riapertura stadi? Ecco il piano. Il sistema calcio rischia il collasso”

Luigi De Siervo, l’amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, ha fatto il punto sulla vicenda relativa alla possibile riapertura degli stadi in Italia.

“Siamo molto attenti alla curva dell’epidemia, ma riteniamo ci si possa avvicinare al 25% di presenze del pubblico negli stadi con step intermedi. L’obiettivo, come tutto il resto del Paese, è di ripartire con buon senso, senza voler forzare i tempi. Il calcio non vuole trattamenti privilegiati rispetto al resto del Paese, ma non vuole neanche essere svantaggiato. Nello stadio ci sono grandi spazi all’aperto, possiamo distanziare le persone. Di recente ho seguito la Supercoppa Europea, a Budapest, nella Puskas, sono stati fatti entrare 16 mila tifosi, lo spettacolo era importante e io sono andato per capire come gestivano questi flussi di persone con un protocollo meno severo del nostro, ma comunque hanno potuto gestire un impatto di pubblico importante. Si può fare e lo si deve fare con tutte l’attenzione alle regole. Il 25% di pubblico non è un dogma, ma una percentuale che può salire con il tempo. L’idea della Serie A è questa. A oggi il danno per la Serie A è di 500 milioni, che è una cifra-monstre non solo per la Serie A, ma perchè la Serie A è il motore dell’industria del calcio, che non è solo intrattenimento, ma dà lavoro a centinaia di migliaia di persone. Questo danno si ripercuote anche sulle serie minori. Il sistema è prossimo a un rischio grosso di collasso“, sono state le sue parole.

Lega Serie A, De Siervo: “Giusto evidenziare sforzi società, questa una situazione assolutamente anomala”