Crotone-Torino, rammarico Nicola: “Pesa la settimana d’allenamento mancata. Sanabria o Zaza? Rispondo così”

Il Torino esce sconfitto dall’importante match in chiave salvezza.

Il Crotone batte la formazione granata e torna a sperare nella salvezza. Il Torino di Davide Nicola decimato dalle assenze a causa del Covid-19 e pertanto abbastanza fuori condizione si è dovuto arrendere ad un super Simy. La franchigia torinese si lecca dunque le ferite per una sconfitta che ha riacceso una fiammella di speranza nella formazione casalinga, diretta rivale per l’obiettivo salvezza. A margine della gara in quel di Crotone il tecnico della compagine granata ha così commentato ai microfoni di SkySport la sconfitta della propria squadra.

“Più che le partite pesa la settimana d’allenamento mancata, la prestazione di oggi non mi è dispiaciuta, ho visto una squadra vogliosa di fare il risultato. Certe situazioni non le abbiamo gestite benissimo, ma fa parte del gioco, dopo la traversa di Bonazzoli non siamo stati lucidi e anche nella parte finale, invece bisogna restare sempre lucidi. Il quarto gol non lo possiamo prendere in quel modo, detto che comunque il passivo è troppo pesante per quanto mostrato. La quantità di presenze in Serie A è comunque funzionale alla posizione in classifica e al momento che stai vivendo, ci sono stati tanti avvicendamenti oggi e stiamo acquisendo un’identità, ergo non deve contare chi gioca. Poi dobbiamo avere la capacità di restare più lucidi, cercando di portare a casa match che si fanno complicati, dovevamo essere più bravi in meccaniche dove stavamo crescendo nelle partite precedenti”.

E su Sanabria: “Antonio lo conosco, abbiamo già avuto modo di lavorare insieme, non sono insoddisfatto delle prestazioni di Zaza e Bonazzoli, in questo momento abbiamo bisogno di tutti e ognuno di loro può essere determinato. Mi è piaciuto l’atteggiamento in un campo difficile e in un contesto complicato, abbiamo avuto la voglia giusta per tentare di pareggiarla e di sorpassare il Crotone”.

Chiosa finale di Davide Nicola sul suo passato da tecnico della formazione calabrese: “Ricordo con rispetto le piazze in cui ho lavorato in passato, ma adesso alleno il Torino e mi dedicherò anima e corpo al Torino, loro sapevano che avremmo fatto di tutto per i tre punti e loro hanno fatto lo stesso, è il bello lo sport”.