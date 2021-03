Serie A, 26a giornata: un Milan in emergenza vince a Verona, batte un colpo il Crotone

Ventiseiesimo turno in Serie A.

Tante reti e divertimento assoluto nel pomeriggio con le tre gare in programma che hanno regalato emozioni fino all’ultimo secondo. Vittoria in piena emergenza per il Milan che doma 2-0 in trasferta il Verona, per i rossoneri a segno Krunic e Dalot. Torna al successo il Crotone che supera con uno spettacolare 4-2 il Torino grazie alla doppietta di Simy e alle reti di Reca e Ounas. In zona salvezza spreca un’atra occasione il Parma che dopo aver compiuto una rimonta pazzesca ha subito il gol del rocambolesco 3-3 al 93′.