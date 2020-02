Coronavirus, il ministro Spadafora dà l’ok: ecco le gare che si giocheranno a porte chiuse. Juventus-Inter…

Novità per il campionato di Serie A.

Dopo il caos iniziale scatenato dal verificarsi dei primi casi di Coronavirus in Italia, che hanno portato alla chiusura di scuole, università ed edifici pubblici e alla sospensione delle gare nelle regioni di Lombardia, Veneto e Piemonte. Successivamente anche tutte le manifestazioni sportive del Friuli-Venezia Giulia fino all’1 marzo 2020, compreso anche il match tra Udinese e la Fiorentina.

Coronavirus, pres. FMSI: “Serie A a porte chiuse un obiettivo, vi spiego perché. Il contagio e gli sport…”

Dopo le prime dichiarazioni di ieri sera del Premier Giuseppe Conte, vi erano ancora molti dubbi circa la prossima giornata di campionato, dal momento che non era stata comunicata alcuna disposizione in merito ad un possibile rinvio di tutte le gare della ventiseiesima giornata di campionato: tra le partite soggette a rinvio poteva anche rientrare il big match tra la Juventus e l’Inter, fondamentale per la lotta scudetto.

Coronavirus, vertice FIGC: si va verso la richiesta di giocare Juventus-Inter a porte chiuse

Questa sera è poi arrivata la conferma al termine del consiglio dei ministri, da Vincenzo Spadafora, che ha parlato così ai microfoni del TG2: “Sono già in vigore provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima, inizialmente per la Lombardia, il Veneto e il Piemonte, ora con questo dpcm abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. In queste regioni, resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse. Il provvedimento non è stato esteso al resto d’Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi“.

Di seguito la lista delle gare che si giocheranno a porte chiuse, in attesa di comunicazioni sulle trasferte delle tifoserie delle zone a rischio.

Udinese-Fiorentina

Juventus-Inter

Milan-Genoa

Sassuolo-Brescia

Sampdoria-Verona

Parma-Spal

Aggiornamento a lunedì sera,rimangono aperte ai tifosi le seguenti gare:

Lazio-Bologna

Napoli-Torino

Lecce-Atalanta

Cagliari-Roma