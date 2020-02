Coronavirus, vertice FIGC: si va verso la richiesta di giocare Juventus-Inter a porte chiuse

L’allarme Coronavirus blocca anche la Serie A.

Dopo il rinvio di quattro gare del massimo campionato italiano, si va verso la richiesta di giocare il big match di domenica sera tra Juventus e Inter a porte chiuse: è questo quanto appreso da “Sky Sport”. In queste ore infatti nella sede della FIGC di Via Allegri è tutt’ora in corso un vertice organizzato dal presidente Gabriele Gravina che ha come obiettivo quello di ottenere l’autorizzazione dal governo per disputare – nelle regioni coinvolte dalla disposizione di divieto di manifestazioni sportive, quali Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino – il prossimo turno di Serie A a porte chiuse. L’ipotesi relativa allo slittamento del match dell’Allianz Stadium di 24 ore, infatti, si è rivelata non attuabile a causa del fitto calendario di entrambe le squadre.