Cassano su Bobo Tv: “CR7, Pioli e Donnarumma, vi dico tutto. Balotelli e il Monza? Ho la mia idea”

Ultimo giorno dell’anno e anche la Bobo tv tira le somme dell’annata appena trascorsa.

Protagonista indiscusso della serata è stato Antonio Cassano: l’ex bomber di Sampdoria e Roma ha commentato a 360′ le dinamiche che hanno fatto da padrone in questo 2020.

CRISTIANO RONALDO: “L’uomo più decisivo della Serie A? Dico CR7 quasi a malincuore ma con grande distacco dagli altri. Quando c’è lui parti sempre da 1-0, quando non c’è fai fatica a calciare in porta. Le chiacchiere le porta via il vento: fa sempre un gol a partita in ogni competizione. Lui il giocatore più forte, non avevo mai visto qualcuno saltare sopra la traversa”.

JUVENTUS:“Gli ultimi 6-7 mesi di Sarri sono stati molto complicati. Non dovevano solo vincere ma entrare anche in un sistema di gioco molto diverso rispetto alla storia della Juve. Hanno fatto grandi sacrifici e hanno vinto lo scudetto. Con Pirlo, apprezzo la novità. Lui è arrivato alla Juventus cercando l’innovazione, il suo coraggio e la sua personalità vanno premiati: farà una grande carriera”.

GIGIO DONNARUMMA: “Vi faccio almeno 7-10 nomi di portieri più forti anni luce: Allisson, Ter Stegen, Oblak, Neuer…”.

ALLENATORE DELL’ANNO: “Mi è piaciuto molto Stefano Pioli, non solo nella gestione di Ibra: è stato bravo a farsi amare da Ibrahimovic ma soprattutto a farsi seguire da tutti gli altri. Ha fatto la stagione più bella della sua vita”.

BALOTELLI MONZA – “Il Monza ha dominato, Balotelli ha segnato dopo cinque minuti ed era un anno che non giocava. Deve entrare in condizione, a livello di testa c’è. Il problema era questo, invece si dà da fare. È stata una grande partita, anche Boateng ha giocato bene. Se Balo si mette in condizioni fisiche accettabili rischia di fare un gol a partita. Il Monza andrà in Serie A, sono uno squadrone con tanti giocatori di qualità”.

