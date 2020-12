Monza, Boateng e il primo gol di Balotelli in Serie B: l’ex Milan dedica un tweet a Super Mario

Ci ha messo soltanto quattro minuti. Per la precisione 232 secondi.

Titolare alla sua prima convocazione con il Monza, Mario Balotelli ha messo a segno il suo primo gol in Serie B al primo pallone toccato, su assist di Carlos Augusto. E sarebbero state due le reti realizzate da Super Mario se al minuto 20 l’arbitro non avesse annullato il raddoppio per fuorigioco. In occasione della sfida valida per la sedicesima giornata di campionato, gli uomini di Cristian Brocchi hanno battuto la capolista Salernitana per 3-0, allungando la striscia di risultati utili di fila. “Ho sentito il presidente al termine della gara, era pazzo di gioia. Ha esclamato che da anni non vedeva una squadra giocare così bene”, ha dichiarato l’amministratore delegato del club, Adriano Galliani, nel post-partita.

Ma non solo; chi ha voluto celebrare pubblicamente il primo gol del classe 1990 con la maglia del Monza è stato anche Kevin Prince Boateng, compagno di squadra e grande amico dell’attaccante originario di Palermo. “Felice di riaverti, Little Brother”, ha scritto l’ex Milan sul proprio account Twitter. Un messaggio accompagnato da tre scatti che lo ritraggono in compagnia di Balotelli. Di seguito, il post in questione.