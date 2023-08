Calciomercato Roma, Mourinho pesca in casa Psg: vicini Paredes e Renato Sanches

Il centrocampista argentino inizia nelle giovanili del Boca Juniors e sempre con la maglia degli Xeneizes esordisce in prima squadra. Si trasferisce nella Roma nella campagna estiva 2014-2015, dove fatica. Passa in prestito all'Empoli e riesce ad esprimersi al meglio. Ritorna alla Roma per poi passare a titolo definitivo allo Zenit per una cifra vicina ai 23 milioni di euro. Nello Zenit si prende la cabina di regia risultando spesso determinante e le sue prestazione vengono osservate dal Paris Saint Germain che nel 2019 lo acquista per 40 milioni di euro. Nel club francese gioca con continuità senza convincere del tutto. Nell'estate scorsa passa in prestito alla Juventus ma non vede quasi mai il campo per numerosi infortuni. Adesso per i due centrocampisti provenienti dal Paris Saint Germain una nuova opportunità per esprimersi al meglio in una piazza calda e passionale come quella giallorossa